4 bin 400 dolar bahşiş bırakıldı; işinden oldu

ABD’nin Arkansas eyaletindeki bir restoranda çalışan iki garsona 4 bin 400 dolar (62 bin 472 lira) bahşiş bırakıldı. Ancak bu yüklü bahşiş garsonlardan birinin başına iş açtı; kovuldu.

Fotoğraf: Fox59

Bentonville kentindeki ‘Oven and Tap’ta çalışan Ryan Brandt ve bir arkadaşı 6 Aralık’ta, restoranda parti veren 40 kişiye servis yaptı. Partiye katılan herkes 100 dolardan (1420 lira) fazla katkı yaptı ve toplam 4 bin 400 dolar bahşiş toplandı. Müşteriler kendilerine hizmet eden iki çalışana verilmek üzere bahşişi bırakıp ayrıldı.

Ancak Brandt, müdürünün, onun payına 2 bin 200 dolar (31 bin 236 lira) düşen Brandt’a parayı diğer çalışma arkadaşlarıyla bölüşmesini istediğini söyledi. Para müdüre verilecek, o bölüştürecekti.

Buna tepki gösteren Brandt, yerel kanallara konuştu. Yaşananları duyan, partiye katılan isimlerden Grant Wise, “Salgın sürecinde hizmet sektörünün çok yara aldığını biliyoruz. O nedenle büyük bir rakam bırakıp destek olmak istedik. Ancak bize servis yapanlara verilmek üzere denkleştirdik o parayı” parayı diyerek restorandan Brandt’in payına düşen 2 bin 200 doları geri istedi. Alınca da Brandt’e verdi.

Brandt, 3,5 yıldır çalıştığı yerden bir gün sonra, telefonla aranarak kovuldu. Yine basına konuşan Brandt, “Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum; çok üzüldüm” dedi.

Restoran yönetiminin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Bir grup değerli misafirimiz bizden ayrılırken servis eden iki garsona teşekkürl etmek için büyük bir bahşiş bıraktı. Onların isteğine saygı duyduk ve istediklerini yaptık. Yine çalışan ve müşterilerimize saygımızdan çalışanın neden işten çıkarıldığıyla ilgili ayrıntı paylaşmayacağız. O çalışan, söz konusu yemekten birkaç gün sonra işten çıkarıldı. Paranın kendisinde kalmasını istemesiyle alakası yok. Diğer 2 bin 200 dolar alan elemanımız çalışmaya devam ediyor.

Brandt’in işine son verildiğini öğrenen Wise ve arkadaşları ise onun için dün GoFundMe’de bağış toplanması amacıyla sayfa açtı. Şimdiden 8 bin 700 dolar (123 bin 525 lira) toplandı.