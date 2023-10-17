39’uncu Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda kazananlar açıklandı

39’uncu Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması’nda birincilik ödülüne Polonya’dan Pawel Kuczynski’nin eseri değer görüldü.

Aydın Doğan Vakfı‘nın dünyanın dört bir tarafından farklı düşünce ve inançları karikatüre döken sanatçıları bir araya getiren yarışmasına, bu yıl 64 ülkeden 570 karikatürist, toplam 1365 eserle katıldı.

Eserleri İtalya’dan Marco De Angelis’in başkanlığında Ercan Akyol (Türkiye), Angel Boligan Corbo (Küba), Gürbüz Doğan Ekşioğlu (Türkiye), Saad Hajo (Suriye), Piyale Madra (Türkiye), Tan Oral (Türkiye) ve Yoşiaki Yokota’nın (Japonya) yer aldığı, dünya çapında ün kazanmış karikatür ustaları ve sanatçılardan oluşan uluslararası jüri değerlendirdi.

Polonya’dan Pawel Kuczynski’nin eseri birincilik ödülüne değer görüldü. Kolombiya’dan Elena Ospina ikincilik, Türkiye’den Halit Kurtulmuş Aytoslu üçüncülük ödülüne değer bulundu.

‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar Ödülü’ ise Oğuzhan Çiftçi’ye verildi.

Pawel Kuczynski.

Elena Ospina.

Halit Kurtulmuş Aytoslu.

Oğuzhan Çiftçi.

Üç sanatçıya başarı ödülü

Seçici kurul ayrıca Türkiye’den Muhammet Şengöz, Çin Halk Cumhuriyeti’nden Şiaoqiang Hou, Polonya’dan Zygmunt Zaradkiewicz başarı ödülüne değer görüldü.

Zygmunt Zaradkiewicz.

Şiaoqiang Hou.

Muhammet Şengöz.

Ödüller İstanbul’da takdim edilecek

Birinciye 6 bin dolar (167 bin 517 lira), ikinciye 2 bin 500 dolar (69 bin 796 lira), üçüncüye 1000 dolar (27 bin 918 lira) takdim edilecek.

Ayrıca Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar Ödülü’nü kazanan sanatçı, 3 bin dolarlık (83 bin 755 lira) ödülün sahibi olacak. Başarı ödülü kazanan üç sanatçıya ise 500’er dolar (13 bin 959 lira) verilecek.

Dereceye giren tüm sanatçıların ödülleri ve başarılarını simgeleyen heykeller, Kasım 2023’te İstanbul’da takdim edilecek.