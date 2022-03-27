38 yıllık eşinden nakledilen böbrekle hayata tutundu

Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan Semra Düz, böbrek yetmezliği teşhisi konulan 38 yıllık hayat arkadaşı Mükerrem Düz’e böbreğini bağışlayarak eşinin sağlığına kavuşmasını sağladı.

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AA’nın haberine göre Suluova Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mükerrem Düz (58), bir yıl önce ağrı, sık yorulma ve ateş gibi şikayetlerle hastaneye başvurdu. Düz’e yapılan tetkiklerde böbrek yetmezliği teşhisi konularak, böbrek nakli önerildi.

Üç çocuk annesi Semra Düz (55), diyalize girmemesi ve zaman kaybedilmemesi için eşine böbreğini vermek istedi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, Düz’ün doku örneklerini alan doktorlar, sonucun olumlu çıkmasıyla ameliyata karar verdi. Başarılı geçen nakil işleminin ardından eşinden aldığı böbrekle hayata tutunan Mükerrem Düz, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

‘Hiç çekinmedim’

Semra Düz, saygı ve sevgi çerçevesinde güzel bir evlilik hayatlarının geçtiğini, çocuklarını büyütüp, evlendirdiklerini anlatarak şunları söyledi: “Evlendiğimizden itibaren sürekli sancıları olurdu, çok üzülürdüm. Teşhis geç yapıldığı, kullanması gereken ilaçları kullanmadığı için bu durum böbrek yetmezliğine sebep olmuş, duyunca çok üzüldük, yıkıldık. Doktoru beni aradı, diyalize girmeden nakil yapılmasının daha iyi olacağını, donör bulmamızı istedi. Kan grubumuz aynıydı. ‘Eşime böbreğimi verebilirim’ dedim. Hiç korkmadım, çekinmedim.”

Ameliyatın çok güzel geçtiğini, eşinin sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Düz şöyle devam etti: “Mükerrem bey güzel uyum sağladı. Mutlu hayatımıza tekrar döndük. Allah’a şükür benim de, onun da böbreğiyle ilgili bir sıkıntısı yok, gayet sağlıklıyız. Bana göre sevgi emek ve vefadır. Zor zamanında yanında olmaktır, vefa göstermektir. İnsanlar organ bağışlamaktan korkmasınlar, çekinmesinler, organ bağışlasınlar hayat kurtarsınlar, çok güzel bir duygu. Hayatımda olan, sevdiğim insana böbreğimi bağışladım, çok mutluyum. Onun sağlıklı olması, mutlu olması bana da yansıyor.”

Nakil sonrası organ bağışı yaptı

Mükerrem Düz ise doktor ‘Böbreklerini kaybedebilirsin’ dediğinde dünyanın başına yıkıldığını ve çok üzüldüğünü, eşinin ve kardeşlerinin donör olmakta hiç tereddüt etmediğini, bu durumun kendisini çok mutlu ettiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bu konuda çok şanslıyım, herkes bana yardımcı oldu. Kardeşlerim de vermek istedi böbreğini, onlar çeşitli rahatsızlıklar çıktığı için veremedi. Daha sonra eşimle uyum testlerine girdik ve nakil gerçekleşti. Nakil olduğum günden sonra dünyaya yeniden gelmiş gibi oldum. Bu dünyayı eşim bana bağışladı sağ olsun. Allah ondan razı olsun. Rabb’im eşimi cennetlik eylesin. Eşim canımın bir parçası. Geçmişte hastalık dolayısıyla üzdüğüm konulardan dolayı da çok pişmanım. İnsanın en büyük desteği eşi, eğer eşi iyi bir insansa gerisi önemli değil.”

Düz, nakilden sonra organlarını bağışladığını, çevresindekilere ve öğrencilerine organ bağışını anlattığını belirterek, bu konuda çeşitli kampanyanlar düzenleyeceğini ifade etti.