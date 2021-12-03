Diken

Yaramazlara biraz batar!

38 yıl önce işlenen cinayet: Yeni parmak izi teknolojisi sayesinde şüpheliye ulaşıldı

Gelişmiş teknoloji sayesinde ABD’nin Florida eyaletinde 38 yıl önce işlenen bir cinayetin şüphelisine ulaşıldı.

Fotoğraflar: Delray Beach Polisi

13 Kasım 1983’de Delray Beach kentindeki tren istasyonu yakınlarında, 21 yaşındayken dövüldükten sonra araçla üzerinden geçilerek öldürülen Carla Lowe’un ölümüyle ilgili Ralph Williams (59) tutuklandı. Delray Beach Polis Şefi Javaro Sims, yeni parmak izi teknolojisi kullanılarak ulaşılan Williams’ın cinayetle suçlandığını açıkladı.


Tutuklamanın, kentte polis teşkilatının aydınlatılmamış cinayetleri aydınlatmak üzere ocak ayında kurduğu birimin ilk başarısı olduğunun altını çizen Sims, “Bu birimi kurarken sevdiklerini kaybeden ve adalet yerini bulmadığı için üzülen, umudunu yitiren ailelere acılarını unutturmasa da biraz olsun teselli olmasını amaçlamıştık” dedi.

Williams’ın Lowe’u tren beklerken öldürdüğü belirtilirken, genç kadının onu tanımadığı açıklandı.

Konuyla ilgili basın toplantısında Sims’ten sonra söz alan dedektif Todd Clancy ise adli bilim alanında Britanya merkezli bir şirketin geliştirdiği yeni teknolojiden yardım aldıklarını anlattı. Cinayetin işlendiği yerde bulunan delil üzerindeki parmak izinin bu teknoloji sayesinde ‘yeniden elde edildiğini’ ve sonucun kendilerini Williams’a götürdüğünü belirten Clancy, “Olay yerinde bırakılan delil üzerindeki o parmak izini geleneksel yöntemle almak mümkün olmamıştı” dedi.

Soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Clancy başka ayrıntı vermedi.

Lowe’un yakınları da basın toplantısındaydı ancak konuşmadılar. Kızkardeşi Jackie Lowe-Repass bir açıklama yayınladı: “Bu benim için her şey demek. 38 yıldır aile olarak bunu bekledik. O, bu dünyadan çok güzel bir insanı aldı. Bunu kardeşime yapan kişinin adını biliyoruz en azından.”

SON HABERLER

Konumuz velayet ama yeni kanun çocuk odaklı olmaktan uzak; makyajdan ibaret

Yeni düzenlemeler, çocuğun üstün yararını gözetmekten çok verilen mahkeme kararının yerine getirilmesinin yolunun aranmasından ibaret. Sorunun kaynağını tespit edip yeni sorunların yaşanmasına engel olacak düzenlemeler yerine, anne ya da babayı yegâne hak sahibi olarak görerek hak sahibine hakkını ‘teslim etmek’, ‘teslim etmeyen’i de cezalandırmak üzerinden kurgulanmış. Mevcut uygulamaya makyaj olsun diye müdürlük değiştirilmiş.

Toplumsal barış

Toplumların barış talebi sağlıklı bir davranıştır. Barış arzu eden, medeni ve çağdaş olduğunu iddia eden her toplumun fertlerinin en küçük yaşlarından itibaren eğitim ve öğretiminde bazı hususların yer alması öncelikli ve elzemdir.

MB ve BDDK’nın kripto para mesajları nasıl okunmalı, yasak ihtimali masada mı?

Kripto para piyasasındaki yükseliş ve Türk Lirası’nda eylül ayından bu yana süregelen kayıplar sonrası kripto varlıklara ilgi yeniden artmış durumda. Ancak önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalara yaptığı kripto para uyarısı, ardından Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan gelen ‘rahatsızlık’ mesajları kripto yatırımcılarında tedirginliğe neden oldu. Uzmanlar ise bu hamlelerin şimdilik Türkiye’de kripto paralara yönelik bir yasak hazırlığı ihtimalini zayıf görüyor.

İçkiye bir zam daha

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, içkiye gelen zamlara dair yeni bir fiyat listesi paylaştı.