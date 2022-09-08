30’lu yaşlar ‘çocukluğunu yaşayacak’: Teletabiler geri dönüyor

Bugün 30’larını yaşayanları, muhtemelen çocuklardan daha çok heyecanlandıracak bir haber Netflix’ten geldi. 90’lı yılların ünlü yapımlarından Teletabiler yani Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa ve Po 14 Kasım’da ekranlara dönüyor.



Netflix, gelecek aylarda ekrana getireceği çocuklara yönelik programlarla ilgili yaptığı açıklamada, yeni projeleri arasında bir ‘Teletubbies’ (Teletabiler) dizisinin de bulunduğunu duyurdu.

Dizide dört karakterin, bulundukları dünyayı keşfetmesi işlenecek ve dış ses olarak komedyen/oyuncu Tituss Burgess yer alacak. Dizi, 14 Kasım’da izleyiciyle buluşacak.

1997’de ilk kez BBC’de ekrana gelen Teletabiler Türkiye’de de yayınlandı ve dönemin en popüler çocuk yapımlarından biri oldu. Beraberinde pek çok cinsel yönelim tartışmasını da getiren ve popülerliğini zaman içinde koruyan dizi, 2014’te BBC’nin çocuk kanalı CBeebies’de yeni versiyonuyla ekrana döndü.