30 saniyelik ‘tuhaf’ bir penaltı atışı!

Japonya’da lise takımlarının katıldığı bir turnuva sıradışı bir penaltı atışına sahne oldu! 30 saniye süren atış golle sonuçlandı.

Fotoğraf: Nippon TV

Ryutsu Keizai Ogaşi Lisesi oyuncusunun kullandığı penaltı atışı sosyal medyada ‘ses getirdi.’ Yerel kanallarda haber oldu.

Takımın, Kindai Wakayama Lisesi’yle karşılaştığı maç golsüz berabere sonuçlandı. Hangisinin tur atlayacağının belirlenmesi için penaltılara gidildi.

Ryutsu Keizai Ogaşi ilk penaltı vuruşundan yararlanamadı, rakipleri ise vuruşu gole çevirdi.

İkinci penaltı için Ryutsu Keizai Ogaşi’nin beş numaralı oyuncusu penaltı noktasına geldi. Ve, şov başladı!

Enjoy this utter ridiculousness pic.twitter.com/xKjJZahRyp — Max Rushden 💙 (@maxrushden) January 1, 2022

Oyuncu topu sakince penaltı noktasına yerleştirip birkaç adım geri gitti ve hakem düdüğünü çaldı. Ancak o harekete geçmedi. Birkaç saniye kaleciyi süzdü, 14 saniye bekledi. Bu bekleyişin ardından olabilecek en küçük adımlarla topa doğru ilerlemeye başladı. Topa yaklaşırken artistik bir edayla hızlanıp sıçradı ve sonra yine yavaşladı. Birkaç saniye de yerinde saydıktan sonra vuruşunu yaptı ve kaleciyi ters köşeye yatırıp penaltıyı gole çevirdi. Durum 1-1’e geldi.

Stadyumdan alkışlar yükselirken diğer penaltı atışları sonucunda Ryutsu Keizai Ogaşi maçı 4-2 kazandı. Ancak akıllarda maçın skorundan çok beş numaralı oyuncunun ‘penaltı stili’ kaldı.

Bir kullanıcı Twitter’da, “Bu mutlak tuhaflığın tadını çıkarın” yazarak penaltı atışının videosunu paylaştı. Bir başka kullanıcı, “Japonya Tüm Liselerarası Turnuva’da bugünkü çılgın şeylerin yaşandığı bölümde 30 saniyelik penaltı vuruşu…” diye yazdı. Bir başka kullanıcı, “En uzun süren penaltı atışı mı? Japonya’da neler oluyor” diye sordu.