3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi’nin 2021 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi’ne göre adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

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Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

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