3 Bant Bilardo Dünya Kupası: Milliler bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı

Kolombiya’daki 3 Bant Bilardo Dünya Kupası’nda milli sporculardan Tayfun Taşdemir gümüş, Tolgahan Kiraz da bronz madalya kazandı.
Türkiye Bilardo Federasyonu’nun açıklamasına göre başkent Bogota’daki kupada milli bilardocular Taşdemir ile Kiraz yarı finalde birbirlerine rakip oldu.
Karşılaşmayı 50-46 kazanan Taşdemir finale yükseldi.
Finalde Vietnamlı Thanh Luc Tran’la karşılaşan Taşdemir, rakibine 50-47 yenilerek gümüş madalya kazandı.
Yarı finalde Taşdemir’e yenilen Kiraz’sa organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.