Diken

Yaramazlara biraz batar!

3 Bant Bilardo Dünya Kupası: Milliler bir gümüş ve bir bronz madalya kazandı

Kolombiya’daki 3 Bant Bilardo Dünya Kupası’nda milli sporculardan Tayfun Taşdemir gümüş, Tolgahan Kiraz da bronz madalya kazandı.

Tayfun Taşdemir (solda) ve Tolgahan Kiraz (sağda). Fotoğraf: AA

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun açıklamasına göre başkent Bogota’daki kupada milli bilardocular Taşdemir ile Kiraz yarı finalde birbirlerine rakip oldu.


Karşılaşmayı 50-46 kazanan Taşdemir finale yükseldi.

Finalde Vietnamlı Thanh Luc Tran’la karşılaşan Taşdemir, rakibine 50-47 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Yarı finalde Taşdemir’e yenilen Kiraz’sa organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Dünyada ilk: Türkiye bilardoda VAR uygulamasını getiriyor

Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki başarısızlığın faturası federasyonlara kesildi: 26 başkan gitti

SON HABERLER

Mutluluk pazarlama

Günümüz dünyasında ‘mutluluk’ kavramı, pazarlanabilir bir ürün haline geldi. Reklamlar, algoritmalar ve sosyal medya bu kavramı hazla eşanlamlıymış gibi sunuyor.