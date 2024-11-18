Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki başarısızlığın faturası federasyonlara kesildi: 26 başkan gitti

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndan sonra genel kurulunu toplayan 53 spor federasyonunda başkanlık seçimi süreci tamamlandı. 26 federasyonda başkan değişti.

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nı üç gümüş ve beş bronz olmak üzere sekiz madalyayla tamamlayan Türkiye, sıralamada 64’üncü olmuştu. Türkiye 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanamamıştı.

Milliler en son 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’ndan altın madalyasız dönmüştü.

Boks, güreş, hava sporları, kick boks, görme engelliler ve geleneksel spor dalları federasyonlarının genel kurulları ileri tarihe ertelenirken 26 federasyonda başkan değişti. 27’sindeyse başkanlar görevine devam etti.

Başkanı değişen federasyonlar şöyle:

Futbol

Atıcılık

Hentbol

Tenis

Atletizm

Tekvando

Oryantiring

Briç

Masa tenisi

Üniversite sporları

İşitme engelliler

Kaykay

Karate

Modern pentatlon

Eskrim

Bocce-bowling-dart

Vücut geliştirme-fitness-bilek güreşi

Hokey

Motosiklet

Dans sporları

Satranç

Halk oyunları

Dağcılık

Wushu kung fu

Sualtı sporları

Geleneksel atlı spor dalları

Paris Olimpiyat Oyunları’ndan madalyasız dönen Atletizm Federasyonu’nda başkanlığa Ahmet Karadağ getirildi.

Başkanları değişmeyen federasyonlar şöyle:

Basketbol Federasyonu: Hidayet Türkoğlu

Voleybol Federasyonu: Mehmet Akif Üstündağ

Cimnastik Federasyonu: Suat Çelen

Triatlon Federasyonu: Bayram Yalçınkaya

Okçuluk Federasyonu: Abdullah Topaloğlu

Bilardo Federasyonu: Ersan Ercan

Yelken Federasyonu: Özlem Akdurak

Otomobil Sporları Federasyonu: Eren Üçlertoprağı

Kano Federasyonu: Alper Cavit Kabakçı

İzcilik Federasyonu: Hasan Dinçer Subaşı

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: Cengiz Toksöz

Yüzme Federasyonu: Erkan Yalçın

Judo Federasyonu: Sezer Huysuz

Özel Sporcular Spor Federasyonu: Birol Aydın

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu: Hasan Öztürk

E-Spor Federasyonu: Alper Afşin Özdemir

Halter Federasyonu: Talat Ünlü

Kürek Federasyonu: Erhan Ertürk

Muaythai Federasyonu: Hasan Yıldız

Golf Federasyonu: Yıldırım Demirören

Binicilik Federasyonu: Hasan Engin Tuncer

Bisiklet Federasyonu: Emin Müftüoğlu

Sutopu Federasyonu: Mete Erol

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu: Alpaslan Erkoç

Ragbi Federasyonu: Nahit Şahin

Badminton Federasyonu: Ercan Yıldız

Herkes İçin Spor Federasyonu: Kerim Çomoğlu

Öte yandan buz hokeyi, kayak, buz pateni, curling ve kızak federasyonlarının genel kurulları 2026 İtalya Kış Olimpiyat Oyunları’nın ardından yapılacak.