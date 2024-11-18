Paris Olimpiyat Oyunları’ndaki başarısızlığın faturası federasyonlara kesildi: 26 başkan gitti

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’ndan sonra genel kurulunu toplayan 53 spor federasyonunda başkanlık seçimi süreci tamamlandı. 26 federasyonda başkan değişti.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nı üç gümüş ve beş bronz olmak üzere sekiz madalyayla tamamlayan Türkiye, sıralamada 64’üncü olmuştu. Türkiye 40 yıl sonra ilk kez olimpiyatlarda altın madalya kazanamamıştı.
Milliler en son 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’ndan altın madalyasız dönmüştü.
Boks, güreş, hava sporları, kick boks, görme engelliler ve geleneksel spor dalları federasyonlarının genel kurulları ileri tarihe ertelenirken 26 federasyonda başkan değişti. 27’sindeyse başkanlar görevine devam etti.
Başkanı değişen federasyonlar şöyle:
- Futbol
- Atıcılık
- Hentbol
- Tenis
- Atletizm
- Tekvando
- Oryantiring
- Briç
- Masa tenisi
- Üniversite sporları
- İşitme engelliler
- Kaykay
- Karate
- Modern pentatlon
- Eskrim
- Bocce-bowling-dart
- Vücut geliştirme-fitness-bilek güreşi
- Hokey
- Motosiklet
- Dans sporları
- Satranç
- Halk oyunları
- Dağcılık
- Wushu kung fu
- Sualtı sporları
- Geleneksel atlı spor dalları
Paris Olimpiyat Oyunları’ndan madalyasız dönen Atletizm Federasyonu’nda başkanlığa Ahmet Karadağ getirildi.
Başkanları değişmeyen federasyonlar şöyle:
- Basketbol Federasyonu: Hidayet Türkoğlu
- Voleybol Federasyonu: Mehmet Akif Üstündağ
- Cimnastik Federasyonu: Suat Çelen
- Triatlon Federasyonu: Bayram Yalçınkaya
- Okçuluk Federasyonu: Abdullah Topaloğlu
- Bilardo Federasyonu: Ersan Ercan
- Yelken Federasyonu: Özlem Akdurak
- Otomobil Sporları Federasyonu: Eren Üçlertoprağı
- Kano Federasyonu: Alper Cavit Kabakçı
- İzcilik Federasyonu: Hasan Dinçer Subaşı
- Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu: Cengiz Toksöz
- Yüzme Federasyonu: Erkan Yalçın
- Judo Federasyonu: Sezer Huysuz
- Özel Sporcular Spor Federasyonu: Birol Aydın
- Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu: Hasan Öztürk
- E-Spor Federasyonu: Alper Afşin Özdemir
- Halter Federasyonu: Talat Ünlü
- Kürek Federasyonu: Erhan Ertürk
- Muaythai Federasyonu: Hasan Yıldız
- Golf Federasyonu: Yıldırım Demirören
- Binicilik Federasyonu: Hasan Engin Tuncer
- Bisiklet Federasyonu: Emin Müftüoğlu
- Sutopu Federasyonu: Mete Erol
- Bedensel Engelliler Spor Federasyonu: Alpaslan Erkoç
- Ragbi Federasyonu: Nahit Şahin
- Badminton Federasyonu: Ercan Yıldız
- Herkes İçin Spor Federasyonu: Kerim Çomoğlu
Öte yandan buz hokeyi, kayak, buz pateni, curling ve kızak federasyonlarının genel kurulları 2026 İtalya Kış Olimpiyat Oyunları’nın ardından yapılacak.