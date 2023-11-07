Dünyada ilk: Türkiye bilardoda VAR uygulamasını getiriyor

Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF), müsabakalarda dünyada ilk kez VAR (Video Yardımcı Hakem) uygulamasını başlatacaklarını açıkladı.

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AA’nın haberine göre TBF Başkanı Ersan Ercan, TBF’nin Ankara Gölbaşı’ndaki tesisinde bulunan her bilardo masasına iki kamera ve bir adet VAR ekranı koyduklarını ifade etti.

VAR uygulamasına ‘3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası’nın 3’üncü etap müsabakalarıyla başlayacaklarını kaydeden Ercan, şunları dedi:

“Kasım ve aralık aylarında yapacağımız tüm turnuvalarda VAR’ın test uygulamasını yapacağız. Yıl sonuna kadar sistemin tüm ayrıntılarını, öngörülemeyen eksikliklerini görüp, kuralları tam olarak tespit ettikten sonra 2024 yılı itibarıyla dünyaya örnek olacağına inandığımız bu sistemi en güzel bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu sistem sayesinde maç içindeki tartışmalı pozisyonların çok büyük ölçüde çözüme kavuşacağını düşünüyoruz.”