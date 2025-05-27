2B düzenlemesinden kimler yararlanacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, orman vasfını yitirmiş yaklaşık 100 bin hektarlık 2B alanını kullananların mülkiyet haklarını belirleyip tapu verecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şöyle demişti: “5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği bir adım atıyoruz. Yıllardır tapu bekleyen vatandaşlarımıza tapularını kazandıracağız. Tapu teşkilatımızla; kayıt altına alınmamış tek bir metrekare 2B alanı bırakmayacağız.”

Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren çalışmanın bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı altı soruda 2B arazileri hakkında bilinmesi gerekenler şunlar:

1-2B arazisi nedir?

6831 sayılı Orman Kanunu’nun 2/B maddesi uyarınca, 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen kaybetmiş araziler, orman vasfı dışına çıkarılıyor. Bu kapsamdaki araziler, orman vasfı olmayan, uzun yıllardır vatandaşların kullandığı alanlar olarak kabul ediliyor.

2-Bu arazilerin tapu süreci kimi kapsar?

Orman vasfını yitirmiş bu arazileri kullanan ve yıllardır tapu bekleyen yaklaşık 5 milyon kişiyi kapsıyor.

3-2B araziler nasıl tescil edilir?

Orman Kadastro Komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkarılan bu araziler Hazine adına tescil ediliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun ilgili maddesi kapsamında fiili kullanım durumu dikkate alınarak kadastro çalışmaları yapılıyor.

Kadastro tutanağının beyanlar hanesinde varsa üzerindeki muhdesatın (yapı, tesis vb.) kime ait olduğu ve kim tarafından ne zamandan beri kullanıldığı belirtiliyor.

4-Uygulama ormanlık alanlara zarar verir mi, ormanları imara açar mı?

2B arazileri yaklaşık 100 bin hektar alanı kapsayan, sınırları belli, halihazırda kullanılan, 1981’den önce orman vasfını yitirmiş atıl alanlar olarak kabul ediliyor.

5-Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin ne yapması gerekiyor?

2B arazileri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne devredildikten sonra vatandaşlar Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne başvurabilecek.

6-Düzenlemeden çoğunlukla hangi illerdekiler yararlanacak?

Ankara, Aydın, İzmir, Manisa, Antalya, Samsun, Adana ve Mersin 2B arazisi kullanım kadastrosu çalışması yapılacak iller arasında.