29 yıl kaçtı, Covid-19 nedeniyle işsiz ve evsiz kalınca teslim oldu

Avustralya’nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 29 yıl önce hapisten kaçan 64 yaşındaki Darko Desic, Covid-19 salgını nedeniyle işsiz kalıp ev kirasını ödeyemeyince teslim olmak zorunda kaldı.

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Avustralya Yayın Kurumu’ndaki habere göre kenevir yetiştirmekten üç buçuk yıla mahkum olan Desic, 13 ay cezaevinde yattıktan sonra 1 Ağustos 1992 gecesi demir testeresi ve cıvata kesiciler de dahil bazı aletleri kullanarak Grafton Islah Merkezi’nden kaçtı.

Tüm aramalara rağmen bulunamayan Desic’in, Sydney’in kuzey sahillerine yerleşerek, nakit para karşılığı inşaat işleri ve tamirci olarak çalıştığı belirtildi.

Desic, eyalette yaklaşık üç aydır devam eden sıkı Covid-19 yasakları dolayısıyla işlerinin tamamen durması üzerine kirasını ödeyemez hale geldi.

Evi boşaltarak sahilde yaşamaya başlayan Desic, demir parmaklıklar ardında yaşamanın ‘evsiz’ olmaktan ‘çok daha kolay’ olacağını düşünerek polise teslim oldu.

Sydney’in Surry Hills semtindeki hapishane hücresinden video bağlantıyla Merkez Yerel Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan ve kefaletle serbest kalma talebi reddedilen Desic’in, 28 Eylül 2021 Salı günü cezaevinden kaçmak suçlamasıyla yeniden aynı mahkemeye çıkması bekleniyor.