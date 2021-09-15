Danimarka’da müebbete mahkum edilenlere ‘romantik ilişki’ yasağı

Danimarka Adalet Bakanlığı, ülkede ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mahkumların ‘romantik’ ilişkilere girmelerinin engelleneceğini açıkladı.

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Adalet Bakanı Nick Haekkerup, “Son yıllarda iğrenç suçlar işleyen mahkumların gençlerle ilişki kurarak sempati ve ilgi kazanmaya çalıştıklarını gördük. Bunun kesinlikle durdurulması gerekiyor” dedi.

Bu yasak, mahkumun cezasının ilk 10 yılı boyunca geçerli olacak. Buna göre mahkumun tutuklanmadan önce yakın olduğu kişilerle mektup veya telefon görüşmesi yapmalarına izin verilecek.

Karar 17 yaşındaki bir genç kızın, gazeteci Kim Wall’u kendi yapımı olan denizaltısında öldüren Peter Madsen’e aşık olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Kim Wall, Ağustos 2017’de başkent Kopenhag’da Danimarkalı Peter Madsen’in kendi yapımı olan denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, 11 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi denizde bulunmuştu.

Çarşamba günü komisyona gönderilen ve sağcı muhalefet tarafından da onaylanan tasarı, 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girecek.

Bazı cezaevlerinde sınırlı da olsa internet erişimi bulunan ülkede altı maddelik yasa tasarısıyla birlikte uzun süreli mahkumların suçlarını sosyal medyada yaymalarına veya podcast’lerde tartışmalarına izin verilmesine de son verilecek.