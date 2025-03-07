28 ilde 'bungalov dolandırıcılığı': 103 şüpheli yakalandı

28 ilde, ‘bungalov ve kapora dolandırıcılığı’ ile ‘yüksek kazanç vaadiyle yatırım’ dolandırıcılığı yapan 103 şüpheli yakalandı.

Bungalov. Fotoğraf: AA (Temsili)

Emniyet ekipleri, Kocaeli, Ankara, Kayseri, Adana, Zonguldak, Aksaray, İstanbul ve İzmir merkezli, toplam 28 ilde operasyon düzenledi.

Yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden ‘bungalov ve kapora dolandırıcılığı, yüksek kazanç vaadiyle yatırım’ temalarını kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Organize örgüt lideri G.R, ‘yasadışı bahis sitelerinin finans kısmını yönetmek’, ‘suçtan elde edilen paraları paravan şirketler kurarak ve kripto varlıklara dönüştürerek aklama faaliyetinde bulunmak’, ‘yasadışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık etmek’, ‘sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini satmak’ suçlarından aranıyordu.

Şüpheliler hakkında, ‘bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık’, ‘yasadışı bahis’, ‘çevrimiçi çocuk müstehcenliği’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘örgüte üye olma’ suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Operasyonda 250 milyon lira değerinde 13 araç, üç villa, üç şirket ve şirketlere ait İstanbul ve Aydın’da iki otel ile 7 milyon 500 bin dolar değerindeki kripto varlık hesabı, banka ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el kondu.

Ayrıca ruhsatsız tabancalar, muhtelif miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale de el kondu.