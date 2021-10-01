260 kadına cinsel içerikli mesaj yollayan tacizci: Pandemide canım sıkıldı

İstanbul’da 260 kadına cinsel içerikli mesaj gönderen evli ve dört çocuk babası N.T. (54) yakalandı. N.T. tacizlerinin nedenini ise pandemi döneminde evde olmanın verdiğini can sıkıntısına bağladı. Mahkeme N.T.’yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da yaşayan, isminin açıklanmasını istemeyen bir sivil toplum kuruluşu görevlisi kadın, sosyal medya hesabına N.T.’den gelen pornografik video ile “Seninle böyle şeyler yapmak isterim” mesajını görünce suç duyurusunda bulundu.

Kimliği tespit edilen N.T., ifade için savcılığa çağrıldı.

Polis nezaretinde savcılığa götürülen ve cep telefonlarına el konan N.T.’nin, öncesinde 259 kadına daha pornografik video ve fotoğraflarla cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi.

N.T.’nin sosyal medya hesapları incelemeye alınırken, iki telefon hattı kullandığı ve farklı isimlerde sosyal medya hesapları açtığı ortaya çıktı.

Savcılıkta ifadesi alınan N.T., suçunu itiraf etti. İfadesinde hiçbir kadını tanımadığını, sadece sosyal medya üzerinden tek taraflı mesajlar gönderdiğini söyleyen N.T., pişman olduğunu söyledi.

Pandemi döneminde yalnız kaldığı için sıkıldığını belirten N.T.’nin savunması şöyle: “Sosyal medyada gelişigüzel bulduğum kadınlara bu mesajları gönderiyordum. Pornografik görüntüleri ve cinsel duyguları tatmin edici yazışmaları gönderdiğim kadınların hiçbirini tanımıyorum, hiçbiriyle de buluşmadım. 260 kadına bu mesajları gönderdim. Pandemi döneminde yalnızdım. Sıkıldığım için böyle bir şey yaptım. Pişmanım.”

‘Kadınlar sessiz kalmamalı’

Avukat Metehan Uluman, 260 kadına sosyal medyadan yapılan cinsel tacizin, bir kadının cesaretiyle ortaya çıktığını söyledi.

Kadınların benzer durumlarda korkmadan en yakın polis merkezine giderek şikayetçi olması gerektiğini ifade eden Avukat Uluman şunları dile getirdi: “Sürecin takipçisiyiz. Kadınlar böyle bir iş başlarına geldiğinde sessiz kalmasın. Yetkili mercilere başvurmaları gerekiyor. Bu türden suçlar, mutlaka gün yüzüne çıkmalı. Bu olayda da şahıs adli yargılama sonucunda gerekli cezayı almalıdır. Kadınlar korkmasın, bu gibi durumlarda lütfen sessiz kalmasın.”