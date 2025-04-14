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Yaramazlara biraz batar!

26 ile yağış uyarısı

26 ilde yağış bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de yağış etkili olacak.


Yağış beklenen iller:

  • Kahramanmaraş (sağanak)
  • Kastamonu (sağanak)
  • Amasya (karla karışık yağmur)
  • Samsun (sağanak)
  • Trabzon(sağanak)
  • Rize (sağanak)
  • Osmaniye (sağanak)
  • Hatay (sağanak)
  • Kırıkkale (sağanak)
  • Aksaray (sağanak)
  • Kırşehir (sağanak)
  • Nevşehir (kar yağışı)
  • Erzurum (karla karışık yağmur ve kar)
  • Kars (karla karışık yağmur ve kar)
  • Tunceli (sağanak)
  • Elazığ (sağanak)
  • Malatya (Aralıklı ve karla karışık yağmur)
  • Van (Aralıklı ve karla karışık yağmur)
  • Adıyaman (sağanak)
  • Mardin (sağanak)
  • Bingöl (sağanak)
  • Bitlis (sağanak)
  • Siirt (sağanak)
  • Gaziantep (sağanak)
  • Şırnak (sağanak)
  • Hakkari (sağanak)

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