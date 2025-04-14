26 ile yağış uyarısı

26 ilde yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de yağış etkili olacak.
Yağış beklenen iller:
- Kahramanmaraş (sağanak)
- Kastamonu (sağanak)
- Amasya (karla karışık yağmur)
- Samsun (sağanak)
- Trabzon(sağanak)
- Rize (sağanak)
- Osmaniye (sağanak)
- Hatay (sağanak)
- Kırıkkale (sağanak)
- Aksaray (sağanak)
- Kırşehir (sağanak)
- Nevşehir (kar yağışı)
- Erzurum (karla karışık yağmur ve kar)
- Kars (karla karışık yağmur ve kar)
- Tunceli (sağanak)
- Elazığ (sağanak)
- Malatya (Aralıklı ve karla karışık yağmur)
- Van (Aralıklı ve karla karışık yağmur)
- Adıyaman (sağanak)
- Mardin (sağanak)
- Bingöl (sağanak)
- Bitlis (sağanak)
- Siirt (sağanak)
- Gaziantep (sağanak)
- Şırnak (sağanak)
- Hakkari (sağanak)