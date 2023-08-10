247 milyon yıl önce yaşamış yeni bir amfibi türü keşfedildi

Bilim insanları, yaklaşık 247 milyon yıl önce Avustralya’da yaşadığı düşünülen yeni bir amfibi türü keşfetti.

Fotoğraf: Jose Vitor Silva

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Araştırmacılar, 1990’lı yıllarda Yeni Güney Galler eyaletinde emekli bir tavuk çiftçisi tarafından bulunan hayvanın fosilleşmiş kalıntıları üzerinde neredeyse 30 yıldır çalışıyor.

Kalıntıların kaynağını yıllar sonra paleontolog Lachlan Hart keşfetti.

Fosili ilk Avustralya Müzesi’nde çocukken gören Hart, “O sırada dinozorlara takıntılıydım. Fosili ilk 1997’de 12 yaşındayken sergide gördüm ve 25 yıl sonra doktoramın bir parçası oldu, bu tam delilik” diyor.

Hart, ekibiyle 250 milyon yıl önce Avustralya‘nın Triyas dönemindeki yaşam üzerine çalıştığı sırada şans eseri fosilin incelenmek üzere kendilerine verildiğini söylüyor.

Hart ve meslektaşları, amfibi türünün yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olduğunu ve semender şeklinde bir gövdeye sahip olduğunu tahmin ediyor.

‘Kumda sırt üstü ilerleyen’

Yeni keşfedilen türe, Latince’de ‘kumda sırt üstü ilerleyen’ anlamına gelen Arenaepeton supinatus ismi verildi.

Bilim insanları, etobur olduğu düşünülen amfibinin bir zamanlar Sydney’in tatlı su göllerinde ve akarsularında yaşadığını söylüyor.

Türün ayrıca Temnospondyli ailesinden olduğu belirtiliyor. Uzmanlar bu türün 66 milyon yıl önce dinozorların neredeyse yüzde 80’ini yok eden volkanik patlamalar ve beş diğer toplu yok oluş olayının ikisinden sağ kurtulduğunu aktarıyor.