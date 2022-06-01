24 saatte en çok bungee jumping rekoru

Fransız adam 24 saatte en çok bungee jumping atlayış rekoru kırdı.

Fotoğraf: PA

Francois-Marie Dibon, İskoçya’nın Perthshire bölgesinde bir köprüden 24 saatte tam 7565 kere atladı. Böylece daha önce 430 atlayışla rekorun sahibi olan Yeni Zelandalı Mike Heard’ü açık ara geçmiş oldu.

Salı sabahı başladığı rekor denemesinde ilk 12 saatte önceki rekoru egale etti. 50 dakikalık aranın ardından tekrar atlamaya başlayan Dibon gece boyu devam ederek çarşamba sabahı rekorunu tamamladı.

Bu ilginç rekorun yeni sahibi bungee jumping’e yükseklik korkusunu yenmek için başladığını anlattı.

Her atlayışı 40 metre yükseklikten olan Dibon’un rekorunu tescillemek üzere bir Guinness yetkilisi de atlama alanındaydı.