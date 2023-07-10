24 merkez bankası, dijital para birimlerine geçebilir

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın (BIS) yaptığı ankete göre, gelişmekte olan ve gelişmiş ekonomilerdeki 24 merkez bankasının 2030’a kadar dijital para birimlerine geçmesi bekleniyor.

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BIS, 2022 sonunda 86 merkez bankasıyla dijital para birimleri üzerine yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Reuters’ın haberine göre dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları, nakit sirkülasyonunun düşmesiyle artan dijital ödemeleri özel sektöre bırakmamak için para birimlerinin dijital versiyonları üzerinde çalışıyor.

İsviçre Ulusal Bankası, haziran sonunda ‘deneme amacıyla’ İsviçre’nin dijital borsasında dijital para birimini kullanıma açacağını duyurmuştu. Avrupa Merkez Bankası ‘dijital avro’ üzerinde çalışıyor.

Çin’deki pilot test 260 milyon kişiye ulaşırken Hindistan ve Brezilya, gelecek sene dijital para birimlerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Nijerya ve Bahamalardaysa dijital para birimleri kullanılıyor.

Kripto paranın aksine dijital paraların arkasında merkez bankaları duruyor. Bu da para birimlerinin güvenirliliğinin ve istikrarının sağlanması açısından önemli görülüyor.