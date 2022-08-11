22 yıllık hukuk mücadelesinin sonunda fazladan ödediği 20 rupinin 750 katını almaya hak kazandı

Hindistan’da bir avukat tren bileti alırken 20 rupi (4,5 lira) fazla ücret alınmasıyla ilgili açtığı davada 22 yıl sonra faiziyle zararının karşılanmasına hak kazandı.

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Tungnath Chaturvedi 1999’da Utar Pradeş eyaletinde iki tren bileti aldı. Gişedeki görevli her biri 35 rupi olan iki bilet için 30 rupi para üstü vermek yerine 10 rupi verdi.

Chaturvedi görevliyi uyarıp eksik para üstü verdiğini söylese de tamamını alamadı.

Hindistan Demiryolları’nın bir bölümü olan North East Railway’e ve gişe görevlisine dava açmaya karar verdi.

Ülkede yargı sürecinin yavaş işlemesi nedeniyle davanın yıllar sürdüğünü anlatan 66 yaşındaki Chaturvedi “Bu davayla bağlantılı 100’den fazla duruşmaya katıldım. Ama bu dava için harcadığım zaman ve enerji için bir bedel belirlenemez” dedi.

BBC’nin aktardığına göre hizmetlerle ilgili sorunlara bakan Hindistan’daki tüketici mahkemelerindeki iş yükü nedeniyle basit bir davanın bile sonuçlanması yıllar sürebiliyor.

Yıllar süren hukuki mücadelenin sonunda mahkeme demiryollarının 15 bin rupi ceza ödemesine ayrıca 20 rupilik fazla alınan ödemeyi yüzde 12 faizle iade etmesine karar verdi.

‘Kavga zor görünse de vazgeçmeyin’

Chaturvedi kazandığı paranın çok küçük bir miktar olduğunu ve yıllardır yaşadığı psikolojik zararı karşılamayacağını belirtti: “Önemli olan para değil. Bu bir adalet kavgasıydı. Bu dava başkalarına da ilham verebilir; kavga zor bile görünse vazgeçmemek gerekir.”