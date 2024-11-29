22 yıl hapis cezası olan kişi Galatasaray maçı izlerken yakalandı

Bursa’da kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan kişi, kahvehanede Galatasaray maçı izlerken yakalandı.

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Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, ‘hırsızlık’ suçundan 22 yıl üç ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ve 24 suç kaydı olan 25 yaşındaki Emrah Aktaş’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlünün dün akşam UEFA Avrupa Ligi’ndeki Galatasaray-AZ Alkmaar maçını televizyondan izlemek için Bağlaraltı Mahallesi’nde bir kahvehaneye gideceği öğrenildi.

Karşılaşma başladıktan sonra kahvehaneye baskın yapan polisler tarafından maç izlerken yakalanan Aktaş, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edilecek.