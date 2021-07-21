2032 Olimpiyat Oyunları Brisbane’de düzenlenecek: Üçüncü kez Avustralya’da

Ulusararası Olimpiyat Komites (IOC), 2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na Avustralya’nın Queensland eyaletinin başkeni Brisbane’in ev sahipliği yapacağını açıkladı.

IOC’nin İsviçre’deki merkezinin önündeki Olimpiyat halkaları. Fotoğraf: Reuters

Cuma günü başlayacak, 2020 Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceği Japonya’nın başkenti Tokyo’daki toplantıda oylama yapıldı. Olimpiyatın 2032’de tek aday Brisbane’de düzenlenmesine onay çıktı. Avustralya üçüncü kez dev organizasyona ev sahipliği yapacak. 1956’da Melbourne, 2000 yılında ise Sydney ev sahipliği yapmıştı.

Brisbane’de kutlamalar yapılırken Avustralya Olimpik Komitesi’nin başkanı ve IOC’nin başkan yardımcısı John Coates, “Bu Avustralya için çok gurur veren bir gün. IOC üyelerine güvenleri için teşekkür ederim. Size unutamayacağınız bir deneyim yaşatacağız” dedi.

‘Sürdürülebilir olimpiyat’

Brisbane Belediye Başkanı Adrian Schrinner ise iklim politikasının adaylıklarının önemli bir parçası olduğunu anımsattı.

Organizasyonun sebebiyet verdiği emisyonların sürdürülebilir enerji kaynakları sayesinde düşük seviyede tutacaklarını belirten Schrinner, “Başından beri bu Olimpiyat Oyunları’nın sürdürülebilir bir organizasyon olması en önemli hedefimizdi. İklim konusunda olumlu katkı sunan ilk Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmak için taahhütte bulunduk” dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “Hükümetim Brisbane’i ve Queensland’i bu adaylık konusunda desteklemekten gurur duyuyor” ifadelerini kullandı.

2024 yılındaki Yaz Olimpiyat Oyunları’na Fransa’nın başkenti Paris, 2028 Olimpiyat Oyunları’na ise ABD’nin Los Angeles kenti ev sahipliği yapacak.