Diken

Yaramazlara biraz batar!

2032 Olimpiyat Oyunları Brisbane’de düzenlenecek: Üçüncü kez Avustralya’da

Ulusararası Olimpiyat Komites (IOC), 2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na Avustralya’nın Queensland eyaletinin başkeni Brisbane’in ev sahipliği yapacağını açıkladı.

IOC’nin İsviçre’deki merkezinin önündeki Olimpiyat halkaları. Fotoğraf: Reuters

Cuma günü başlayacak, 2020 Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceği Japonya’nın başkenti Tokyo’daki toplantıda oylama yapıldı. Olimpiyatın 2032’de tek aday Brisbane’de düzenlenmesine onay çıktı. Avustralya üçüncü kez dev organizasyona ev sahipliği yapacak. 1956’da Melbourne, 2000 yılında ise Sydney ev sahipliği yapmıştı.


Brisbane’de kutlamalar yapılırken Avustralya Olimpik Komitesi’nin başkanı ve IOC’nin başkan yardımcısı John Coates, “Bu Avustralya için çok gurur veren bir gün. IOC üyelerine güvenleri için teşekkür ederim. Size unutamayacağınız bir deneyim yaşatacağız” dedi.

‘Sürdürülebilir olimpiyat’

Brisbane Belediye Başkanı Adrian Schrinner ise iklim politikasının adaylıklarının önemli bir parçası olduğunu anımsattı.

Organizasyonun sebebiyet verdiği emisyonların sürdürülebilir enerji kaynakları sayesinde düşük seviyede tutacaklarını belirten Schrinner, “Başından beri bu Olimpiyat Oyunları’nın sürdürülebilir bir organizasyon olması en önemli hedefimizdi. İklim konusunda olumlu katkı sunan ilk Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapmak için taahhütte bulunduk” dedi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, “Hükümetim Brisbane’i ve Queensland’i bu adaylık konusunda desteklemekten gurur duyuyor” ifadelerini kullandı.

2024 yılındaki Yaz Olimpiyat Oyunları’na Fransa’nın başkenti Paris, 2028 Olimpiyat Oyunları’na ise ABD’nin Los Angeles kenti ev sahipliği yapacak.

SON HABERLER

Piyasalar Godot’yu beklerken…

Türkiye, bir akrobat misali ip üstünde Boğaziçi’ni geçmeye çalışırken, bir yandan küresel piyasaların, diğer taraftan pandeminin soğuk rüzgârları esiyor. Son dönemdeki tek olumlu gelişme ise ekonomi yönetiminin ısrarla makul davranması, bu da benzetmemizdeki akrobatın elinde denge sağlamasını kolaylaştıracak bir sırık sahibi olduğunu gösteriyor. Peki bu sırık, sert rüzgârlar altında düşmeden ipte yürümeye yeter mi veya Mart 2021’deki gibi bir anda nedensiz yere suya atılır mı? Bu sorunun cevabının önümüzdeki 6 ayda yaşayarak göreceğiz.

Cizre, 49.1 derece sıcaklıkla Türkiye rekoru kırdı

Şırnak’ın Cizre ilçesi bugün, Türkiye’nin en sıcak gününü yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre ilçede 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı Türkiye’de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.