2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu: Türk hakem yok

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu yaz ABD’de düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası’nda görev alacak hakemleri açıkladı. 117 kişilik listede Türk hakem yok.

FIFA Hakem Komitesi, 14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuva için 41 ülke federasyonundan 35 orta, 58 yardımcı ve 24 video yardımcı hakem görevlendirdi. Herhangi bir Türk hakeme görev verilmedi.

Atamalarla birlikte turnuvada hakemlerin vücut kamerası takacağı da duyuruldu.

Reuters‘in haberine göre FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, seyircilerin saha içinde olanları daha önce görülmemiş bir şekilde izleyebileceğini ve yeniliğin hakem koçluğunu da geliştireceğini söyledi.

Diğer bir yenilikse kalecilerin zaman geçirmesi engellemeye yönelik olacak. Kaleciler topu sekiz saniyeden fazla tutmaları halinde rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

Congratulations to the 117 match officials who will be heading to the @FIFACWC! 👏#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/FeOMqBEDx1