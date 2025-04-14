2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın hakemleri belli oldu: Türk hakem yok

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu yaz ABD’de düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası’nda görev alacak hakemleri açıkladı. 117 kişilik listede Türk hakem yok.

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Hakemler vücut kamerası takacak

FIFA Hakem Komitesi, 14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuva için 41 ülke federasyonundan 35 orta, 58 yardımcı ve 24 video yardımcı hakem görevlendirdi. Herhangi bir Türk hakeme görev verilmedi.

Atamalarla birlikte turnuvada hakemlerin vücut kamerası takacağı da duyuruldu.

Reuters‘in haberine göre FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, seyircilerin saha içinde olanları daha önce görülmemiş bir şekilde izleyebileceğini ve yeniliğin hakem koçluğunu da geliştireceğini söyledi.

Diğer bir yenilikse kalecilerin zaman geçirmesi engellemeye yönelik olacak. Kaleciler topu sekiz saniyeden fazla tutmaları halinde rakip takıma köşe vuruşu verilecek.

Congratulations to the 117 match officials who will be heading to the @FIFACWC! 👏#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/FeOMqBEDx1 — FIFA (@FIFAcom) April 14, 2025

FIFA Kulüpler Dünya Kupası nedir?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, her yıl sezon ortasında oynanan altı konfederasyonu temsilen yedi takımın katıldığı bir etkinlikti. 2023’ün sonunda değişen formatla turnuva artık Dünya Kupası’ndan bir sene önce olacak şekilde dört yılda bir düzenlenecek.

2025’te ilk kez oynanacak yeni formattaysa toplam 32 kulüp yer alıyor. Turnuvaya Avrupa’dan 12, Güney Amerika’dan altı, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler’den dört, Afrika’dan dört, Asya’dan dört, Okyanusya’dan da bir takım katılıyor. 32’nci takımsa ev sahibi ABD’den seçildi:

Gruplar şu şekilde:

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Leon (Meksika)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

Turnuvada grubu ilk iki sırada bitiren takımlar tur atlayacak.

Turnuvanın şampiyonu 125 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.