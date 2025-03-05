FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'na katılan takımlara 1 milyar dolar dağıtacak

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Kulüpler Dünya Kupası’na katılan takımlara 1 milyar dolar para ödülü dağıtacak.

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Turnuva ABD’de 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenlenecek.

Toplam 2 milyar dolar gelirin yarısının kulüplere dağıtılacağı belirtildi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, “Turnuvadan elde edilen tüm gelir, katılımcı kulüplere kulüp dayanışması yoluyla dağıtılacak ve FIFA tek bir kuruşu elinde tutmayacak” dedi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası nedir?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, her yıl sezon ortasında oynanan altı konfederasyonu temsilen yedi takımın katıldığı bir etkinlikti. 2023’ün sonunda değişen formatla turnuva artık Dünya Kupası’ndan bir sene önce olacak şekilde dört yılda bir düzenlenecek.

2025’te ilk kez oynanacak yeni formattaysa toplam 32 kulüp yer alıyor. Turnuvaya Avrupa’dan 12, Güney Amerika’dan altı, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler’den dört, Afrika’dan dört, Asya’dan dört, Okyanusya’dan da bir takım katılıyor. 32’nci takımsa ev sahibi ABD’den seçildi:

Gruplar şu şekilde:

A Grubu: Palmeiras (Brezilya), Porto (Portekiz), Al Ahly (Mısır), Inter Miami (ABD)

B Grubu: Paris Saint-Germain (Fransa), Atletico Madrid (İspanya), Botafogo (Brezilya), Seattle Sounders (ABD)

C Grubu: Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Boca Juniors (Arjantin), Auckland City (Yeni Zelanda)

D Grubu: Flamengo (Brezilya), Chelsea (İngiltere), ES Tunis (Tunus), Leon (Meksika)

E Grubu: River Plate (Arjantin), Inter (İtalya), Monterrey (Meksika), Urawa Red Diamonds (Japonya)

F Grubu: Fluminense (Brezilya), Borussia Dortmund (Almanya), Ulsan (Güney Kore), Mamelodi Sundowns (Güney Afrika)

G Grubu: Manchester City (İngiltere), Juventus (İtalya), Wydad (Fas), Al Ain (Birleşik Arap Emirlikleri)

H Grubu: Real Madrid (İspanya), Salzburg (Avusturya), Al Hilal (Suudi Arabistan), Pachuca (Meksika)

Turnuvada grubu ilk iki sırada bitiren takımlar tur atlayacak.