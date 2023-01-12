2023’te kuraklıkla mücadele: Belediye başkanı, ekibiyle yağmur duasına çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle belediye yönetimi yağmur duasına çıktı.

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AA’nın haberine göre Belediye Başkanı Ömer Tarhan, kurum personeliyle Cemalpaşa Mahallesi’ndeki tarım arazisinde bir araya geldi.

Burada Çiğdem Camii müezzini Mehmet Perçin eşliğinde yağmur duası edildi.

Tarhan, duanın ardından gazetecilere bölgenin en kurak dönemlerinden birini yaşadığını söyledi.

Son aylarda hiç yağış olmadığını ve su kaynaklarında kuruma yaşandığını belirten Tarhan, şunları dedi: “Yağmur yağmamasından dolayı çiftçilerimiz sıkıntı içinde. Su kaynaklarımız neredeyse kurudu. Zaman zaman su sıkıntısı çekiyoruz. Burada hep birlikte dua ettik. İnşallah Kadirli’ye bolluk ve bereket gelir.”