2023’te kredi kartı borcu rekor kırdı

Vatandaşın kredi kartı borcu 1 trilyon TL’yi aşarak rekor seviyeye ulaştı.
Yüksek seyreden enflasyon ve artan hayat pahalılığı, vatandaşları kredi kartıyla borçlanmaya yönlendirdi.
NTV’nin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerinden aktardığına göre kredi kartı borçluluğu 2023’te rekor seviyeye yükseldi.
2022’de 446 milyar lira olan toplam kredi kartı borcu miktarı, 2023 sonunda 2,5 kat artarak 1,1 trilyon lirayı aştı.
Kart borçlarındaki artışa karşın ihtiyaç kredilerindeki azalma dikkat çekti.
Taşıt kredisi arttı, konut kredisi düştü
Taşıt kredileri 2023’te yüzde 93 arttı.
Aynı yıl konut kredileriyse durma noktasına geldi. Yıl genelinde konut kredileri yalnızca yüzde 22 büyüdü. Enflasyondan arındırıldığında bu oran yüzde 26’lık daralma anlamına geliyor.
2023 borçluluk karnesi incelendiğindeyse bireysel kredilerin ve kartların borç toplamı 2,7 trilyon liraya ulaşıyor.