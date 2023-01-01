2023’e gözlerini açtılar: Yeni yılın ilk bebekleri

2023 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerine büyük mutluluk yaşattı. Yeni yılın ilk bebeklerini bakanlar ve valiler ziyaret etti.

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Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etti. Hastanede normal doğumla 3 kilo 600 gram olarak ilk çocuğunu dünyaya getiren anne Kübra Keskin’i kutladı ve bebek Yağız Alp’in ömrünün uzun, bahtının güzel olmasını temenni etti.

Yanık, normal doğumla 3 kilogram olarak dünyaya gözlerini açan Ecrin Masal ve annesi Ayşegül Eren ile 4 kilo 700 gram olarak dünyaya gelen Muhammet Emin ve annesi Hazal Güçlü’yü de ziyaret etti.

İstanbul

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yeni yılın ilk bebeklerinden 2 kilo 680 gram doğan Yavuz Selim Demir’i ziyaret etti. Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Koca, anneye çiçek takdim ederek, bebeğe de çeyrek altın taktı.

Hoş geldin yeni yılın ve Türkiye Yüzyılının ilk bebeği, Yavuz Selim bebek.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde doğan Yavuz Selim bebeğe sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz. Allah analı babalı büyütsün. Bu gece doğanlar ve tüm bebekler gözbebeğimizdir. https://t.co/dFNDzinTR4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 31, 2022

İzmir

İzmir’de özel bir hastanenin doğum servisinde Zeliha-Süleyman Karaca çiftinin ikinci çocukları olarak 3 kilo 20 gram ağırlığında, saat 00.01’de doğan bebeğe Aras Bulut ismi verildi. Yeni yılın ilk dakikalarında oğlu Aras Bulut’u kucağına alan Zeliha Karaca, kendisinin de 1 Ocak doğumlu olduğunu ve yeni yıla çok güzel bir hediye ile girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İzmir’de saat 00.01’de doğan bebeğe Aras Bulut ismi verildi.

Diyarbakır

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, anneler Fatma Şimşek ve Yasemin Petek’in yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği kız çocuklarına Nisa ve Zeynep Lina isimleri verildi. Yeni yılın ilk bebeklerini dünyaya getiren anneleri ziyaret eden Diyarbakır Vali Yardımcısı Selim Çomaklı da bebeklere çeyrek altın hediye etti.

Malatya

Malatya’da yeni yılın ilk bebekleri olan ikizlerden Murat 2 kilo 400 gram, Ayşe ise 2 kilo 150 gram doğdu. Bebeklere doğum yaptıran doktor ile ebenin ismi verildi.

Adana

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Sevinç ve Onur Gölbaşı çiftinin saat 00.01’dünyaya gelen bebeğine Toprak ismi verildi. Aynı hastanede anestezi uzmanı olarak görev yapan anne Gölbaşı, kucağına aldığı bebeğinin yılbaşı hediyesi olarak geldiğini söyledi.