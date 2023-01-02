2022’nin en çok satan kitapları belli oldu

E-ticaret sitesi Hepsiburada 2022 yılı kitap satış istatistikleri açıklandı. En çok satan kitap Britanyalı Matt Haig’in ‘Gece Yarısı Kütüphanesi’ oldu.

Hepsiburada’nın verdiği bilgiye göre, 290 binden fazla kitabın toplam satış sayısı 10 milyonu aştı. En çok ‘Çocuk‘ ‘Edebiyat‘ ‘Eğitim‘ ‘Kişisel Gelişim’ ve ‘Araştırma-İnceleme’ kitapları ilgi gördü.

2022’nin en çok satan yazarları

En çok satan edebiyat kitapları listesinde roman türü öne çıktı. En çok satan kitabı Matt Haig’in Gece Yarısı Kütüphanesi olurken, ikinci sırayı Zülfü Livaneli’nin Kaplanın Sırtında adlı romanı aldı.

2022’nin en çok satan ilk 10 kitabı şu şekilde sıralandı:

1. Matt Haig – Gece Yarısı Kütüphanesi

2. Zülfü Livaneli – Kaplanın Sırtında

3. Esra Ezmeci – İz Bıraktığın Kadar Varsın

4. Ahmet Ümit – Bir Aşk Masalı

5. İlber Ortaylı – İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?

6. Sabahattin Ali – Kürk Mantolu Madonna

7. Doğan Cüceloğlu – Var mısın? Güçlü bir yaşam için öneriler

8. Paulo Coelho – Simyacı

9. Müthiş Psikoloji – Seni Yoran Her Şeyi Bırak

10. Stephen W. Hawking – Zamanın Kısa Tarihi

En çok satan 5 kategorinin popüler 5 kitabı

Çocuk

Cesur Fırfır – İlk Okuma Kitaplarım – Angela Mcalister Dikkati Güçlendirme Seti Anasınıfı 2 Yaş – Osman Abalı Büyük Sorular Kitabım (Ciltli) – Hayvanlar Atlas – Aleksandra Mizielińska Daniel Mizieliński Ünlü Dahiler Serisi Albert Einstein – Igeo Studio

Edebiyat

Gece Yarısı Kütüphanesi – Matt Haig Kaplanın Sırtında – Zülfü Livaneli Kürk Mantolu Madonna – Sabahattin Ali Bir Aşk Masalı – Ahmet Ümit Simyacı – Paulo Coelho

Eğitim

Altın Karma Yayınları 2022 TYT 10 Farklı Yayın 10+1 Denemesi Seti Pegem Akademi KPSS ALES DGS Ezberbozan Paragraf Soru Bankası English Grammar Today (İngilizce Gramer Kitabı) – Murat Kurt Benim Hocam Yayınları KPSS 2022 Tarih Video Ders Notları – Ramazan Yetgin Limit Kronometre Paragraf Soru Bankası – Mehmet Saylan – Feyzullah Çelikbağ

Kişisel Gelişim

İz Bıraktığın Kadar Varsın – Esra Ezmeci İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? – İlber Ortaylı Var Mısın? Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler – Doğan Cüceloğlu Seni Yoran Her Şeyi Bırak – Müthiş Psikoloji Sen Yola Çık Yol Sana Görünür – Hakan Mengüç

Araştırma-Tarih