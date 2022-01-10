2021’de 7,7 milyar liralık kaçak eşyaya el konulmuş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla, 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşyaya el konulduğunu belirterek bunların önemli bir bölümünü uyuşturucu maddelerin oluşturduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Muş’un paylaştığı veriler ve söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:

*2021’de Gümrük Muhafaza ekipleri 10,8 ton uyuşturucu maddeye el koydu. Bunların ikişer tonu aşkını kokain ve eroin. 1,5 tonu captagon, 1’er onu aşkın marihuana ve khat.

*Mersin’de bir limanda muz yüklü konteynerler içerisinde 1,7 ton kokain, İskenderun’da ise bina taşları arasında 6,2 milyon adet captagon cinsi uyuşturucu madde, İstanbul’da 469,2 kilogram khat cinsi uyuşturucu yakalandı.

Üç büyük operasyon Gürbulak’ta

*2021’deki büyük çaplı operasyonların üçü de Gürbulak Gümrük Kapısı’nda düzenlendi. Operasyonlarda, 808 kilogram eroin, 462 kilogram likit eroin ve 462,5 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

*Ticari eşya kaçakçılık girişimlerinin üzerine de gidildi. Operasyonlarda 3,7 milyon paket sigara ile kaçak sigara üretiminde kullanılan 26,1 milyon makarona el kondu. Toplam 52,7 bin litre kaçak içki ve 1778 ton akaryakıt bulundu.

*5 bin 895 kilogram bal, 1 milyon 684 bin oto yedek parça ve 265 ton çay geçen yıl yakalanan ticari ürünlerden.

*Akaryakıt özel ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen 930 firmaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 14 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği ve yaklaşık 5,5 milyar lira kamu zararına sebep olunduğu tespit edildi.

Yapay zeka kullanımı

*TÜBİTAK ile yürütülen tarama ağı projesiyle X-ray araç ve konteyner tarama sistemlerinden elde edilen görüntüler, farklı gümrük idarelerinde ve komuta kontrol merkezinde kontrol edilerek, değişimler yapay zekayla tespit edilecek.

*Komuta kontrol merkezinde kara, deniz ve hava trafiği 7 gün 24 saat takip ediliyor.

*Köpek eğitim merkezinde farklı branşlarda eğitim alan dedektör köpeklere bu yıl yerli ırklar ilave edildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele için yetiştirilen köpeklerden yakın zamanda canlı arama köpeği olarak da istifade edilecek.

9 bin civarında ihbar

*‘Alo 136’ ihbar hattı başta olmak üzere, çeşitli kanallardan kendilerine iletilen 9 bin civarında ihbar ve çağrı değerlendirildi.

*Anlık istihbari bilgi değişimleri kapsamında, 11 uluslararası operasyon düzenlendi.

*Operasyonlara deniz ve limanlarda görev alan ‘gemi arama’, ‘deniz devriye’ ve ‘konteyner kontrol’ ekipleri, Narko-kimler, X-ray operatörleri ve detektör köpek idarecileri katkı sundu.

*Uzman ekiplerin de yer aldığı yaklaşık 6 bin gümrük muhafaza personeliyle 74,5 milyon yolcu, 7,7 milyon konteyner, 474 bin uçak, 85 bin gemi,4,4 milyonu TIR ve 2,6 milyon binek aracın gümrük kontrol işlemleri yapıldı.