20 yıldır firari olan mafya lideri, Google Maps’te görülünce yakalandı

İtalya’da, 2002’de başkent Roma’daki cezavinden kaçan mafya lideri, yerinin Google Maps (Google Haritalar) aracılığıyla tespit edilmesi sonrası İspanya’da yakalandı.

Fotoğraf: Google Maps

Tutuklu yargılandığı sırada kaçtıktan bir yıl sonra cinayetten hüküm giyerek müebbet hapse mahkum edilen Gioacchino Gammino’nun (61) ‘Manuel’ adını kullanarak İspanya’da Galapagar’da yaşadığı belirlendi.

Polis, Google Street View’de bir manavın önünde ona benzeyen bir kişinin tespit edilmesinin 20 yıldır firari olan Gammino’nun yakalanmasında önemli bir rol oynadığını açıkladı. Açıklamada, Gammino’nun İspanya’da olduğunu tahmin ettikleri ancak yerini belirleyemedikleri, ‘El Huerto de Manu’ adlı manavın önünden yansıyan görüntünün ardından harekete geçtikleri belirtildi.

Sicilya’daki, ‘Stidda’ adlı bir mafya grubunun lideri ve İtalya’nın ‘en çok arananlar listesindeki’ isimlerden olan Gammino’nun 17 Aralık 2021’de yakalanıp tutuklandığı ancak basının bundan dün haberdar olduğu belirtildi.

La repubblica gazetesinin haberine göre Gammino, yakalandıktan sonra polise, “Beni nasıl buldunuz. Ben 10 yıldır ailemi bile aramıyorum” dedi.

İtalya’da, polisin mafyayla mücadele eden biriminin müdür yardımcısı Nicola Altiero, hala İspanya’da olan Gammino’nun şubat sonunda İtalya’ya götürüleceğini açıkladı.