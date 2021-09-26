20 ilde sahte para operasyonu: 96 gözaltı

Ankara merkezli 20 ilde düzenlenen ‘Benjamin’ isimli sahte para operasyonunda ‘Azat’ kod adlı örgüt lideri Ensari V.’nin de aralarında bulunduğu 96 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün piyasaya yaklaşık 5 milyon lira sahte para sürdüğü tespit edildi.

Fotoğraf: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 116 kişilik örgüte 24 Eylül sabahı operasyon düzenledi.

Şüphelilere ait ev ve işyerlerindeki aramalarda yaklaşık 1 milyon lira sahte para, sahte para basımında kullanılan baskı makinesi, kesme makinesi, kimyasal sıvılar, kesime hazır tabaka şeklinde para kağıtları, çok sayıda hologram şerit, para dedektörü, sahte para tespit etmeye yarayan mavi ışık cihazı, 13 tabanca ve bir tüfek ele geçirildi. İfade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Yüzde 30’u gerçek

DHA’nın aktardığına göre ‘sahte para’ ismiyle kurdukları sosyal medya hesapları üzerinden müşteri çeken örgütün, verdikleri sahte paranın yüzde 30’unu gerçek para olarak istediği öğrenildi. Sahte paraları ise müşterilerine kargo yoluyla ve tanımadıkları kişilerin kimlik bilgileriyle yolladıkları tespit edildi. Örgütün yurt dışına da sahte para gönderdiği, özellikle Irak ve Lübnan’dan gelen sahte dövizleri yabancı kişiler üzerinden piyasaya sürdüğü belirlendi.

Ayrıca sahte para basılan ev ile paraları piyasaya sürdükleri kıraathanenin bulunduğu sokakta gözcülerin olduğu tespit edildi. Örgüt lideri Ensari V.’nin kendini ‘para uzmanı’ olarak tanıttığı, müşterilerine piyasaya sürdüğü sahte paraların 2020 model para sayma makineleri ile eski ATM’lerden geçtiği vaadinde bulunduğu ifade edildi.