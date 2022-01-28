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Yaramazlara biraz batar!

1996’da işlediği cinayet nedeniyle idam verilen ABD’li mahkumun cezası infaz edildi

ABD’nin Alabama eyaletinde 1996’da işlediği bir cinayet nedeniyle hakkında idam cezası verilen mahkumun cezası infaz edildi.

Yerel mahkemenin idam cezasına yapılan itirazı görüşen yüksek mahkeme, kendisini aracına alan Willie Johnson Jr’yi öldürmekten hüküm giyen 43 yaşındaki mahkum Matthew Reeves hakkındaki kararı onayladı.


Reeves’in infazı Holman Cezaevi’nde zehirli iğneyle gerçekleştirildi.

Eyalet Valisi Kay Ivey, ‘adaletin yerini bulduğunu’ söyledi.

Savunma avukatları, Reeves’in ‘birinci sınıftaki bir çocuğun okuma seviyesine ve dört yaşındaki bir çocuğun dil yeterliliğine sahip’ olduğu gerekçesiyle idam kararına itiraz etmişti.

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