1996’da İskoçya’dan atılan şişe Norveç’te bulundu

İskoçya’nın Aberdeenshire bölgesinin sahilinden sekiz yaşındaki bir kız çocuğunun 26 yıl önce denize attığı şişe Norveç’te bulundu.

Fotoğraflar: BBC

34 yaşındaki Joanna Buchan, 1996’da, öğrencisi olduğu okuldaki proje kapsamında bir balıkçı teknesinden şişeyi attı. Yeşil renkli şişeyi yıllar sonra, atıldığı yere 1287 kilometrelik mesafede bulunan Norveç’teki adalar grubu Gasvaer’de yaşayan Elena Andreassen Haga (37) 2020 yazında buldu.

Şişeye koyduğu el yazısı mektubunda, köpeğinden, okulundan, oyuncak ayılarını çok sevdiğinden bahseden Buchan’ın izini sosyal medyadan süren Haga, “Dikkatli bir şekilde çıkardığım mektubu okudum. Oğlum Eliah şişeyi bulduğumuzda altı yaşındaydı. Açıkçası o pek anlamadı ne kadar heyecanlı bir şey olduğunu ama ben çok heyecanlandım” dedi.

Haga’nın sahile vuran şişeyi bulur bulmaz Facebook üzerinden yolladığı mesajı Buchan, önceki gün gördü ve hemen yanıt verdi.

Doktor olan ve Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan Buchan şunları söyledi: “Eski mesajlarıma bakarken 2020 yılından kalma bir mesajı fark ettim. Yıllar önce attığım şişenin bulunmuş olması hem sevindirdi hem de çok heyecanlandırdı beni. Mektubu okuyunca gülmekten öldüm. Çocuk aklımla erkek öğrencileri sevmediğimi bile yazmışım. O zamanki öğretmenlerimin de bilmesini çok isterdim. Elena’ya beni bulup haber verdiği için çok teşekkür ederim.”