19 yıl hapis yattı; ikizi cinayeti işlediğini itiraf edince tahliye oldu

ABD’de, 19 yıl hapis yatan bir kişi, ikizi cinayeti işlediğini itiraf edince tahliye oldu.

Fotoğraflar: New York Post

Kevin Dugar, 2003’te rakip bir çetenin üyesi öldürüldükten sonra cinayetten yargılandı ve hüküm giydi. Tek yumurta ikizi Karl, 2016 yılında cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. O dönem bir hakim, bu itirafa güvenilemeyeceğini söyleyerek Kevin Dugar’ın yeniden yargılanma talebini reddetti.

Yakın geçmişte, Northwestern Üniversitesi çatısı altındaki, haksız mahkumiyet, adil olmayan yargılamalarla ilgili çalışma yapan merkezin talebi üzerine bir başka hakim dosyayı yeniden inceledi. Temyiz mahkemesi, yeni kanıt ve itirafları dinleyen bir jürinin Kevin Dugar’ın suçsuz olduğuna karar verebileceğine hükmetti.

Kaçma şüphesi olmadığı belirtilen Dugar, salı günü Chicago kentindeki Cook Bölgesi Cezaevi’nden tahliye edildi; davanın akıbeti netleşene kadar adalet bakanlığına bağlı bir tesiste kalacak.

Avukatı, Ronald Safer, “Bu ilk adım. Davanın yeniden görülüp Kevin Dugar’ın aklanacağını veya davanın düşürüleceğini umut ediyoruz. İşlemediği bir cinayet nedeniyle yıllarca hapis yattı. Serbest olduğu için çok mutlu” dedi.

Karl.

Dugar’ın ikizi Karl’ın, cinayeti itiraf ettiğinde bir çocuğun hayatını kaybettiği bir eve düzenlenen baskın nedeniyle hapiste olduğu belirtildi.