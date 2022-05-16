19 Mayıs’ta dansa davet

İstanbul Pera Müzesi 19 Mayıs’ı dansla kutluyor. 13 yaş ve üzeri herkesin katılabileceği doğaçlama atölye, Zoom üzerinden ücretsiz düzenlenecek.

Fotoğraf: Pera Müzesi

İlhamını Dada akımından alan Funflows doğaçlama hareket atölyesine katılanlar, eğitmen İdil Kemer eşliğinde bedenlerini hareket ettirip yaratım güçlerini oyuncul hareketlerle açığa çıkaracak.

Atölye öncesinde, basın sanatını ele alan Ve Şimdi İyi Haberler sergisi çevrimiçi rehberli turla gezilebilecek.

Perşembe günü saat 19.30’da başlayacak programa katılım için rezervasyon yapmak gerekiyor. Atölyeye spor ayakkabı, eşofman, tayt, tişört, çorap gibi kıyafetlerle katılınması öneriliyor. Etkinlik sonunda katılımcılara e-posta aracılığıyla katılımcı belgesi gönderilecek.