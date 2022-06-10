19 Haziran’a kadar dans!

İstanbul Uluslararası Doğaçlama Dans Festivali bugün başlıyor.

19 Haziran’a kadar devam edecek festival, Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’ndaki performanslarla bu akşam başlıyor.

10 gün boyunca 180’dan fazla dansçı şehrin ritmini hızlandıracak. ‘Boş alan’ teması etrafında gerçekleşecek performanslar, Müze Gazhane, İBB Şehir Tiyatroları Müze Gazhane Meydan Sahnesi, İBB Şehir Hatları Vapuru, Akbank Sanat, Arter ve Hope Alkazar’da yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahibi olduğu festivale katılmak isteyenler web sitesinden ücretsiz kayıt yaptırabilir ve programı inceleyebilir.