18 yıl önce kaybolan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı: Dokuz gözaltı

Elazığ’da 18 yıl önce kaybolduğu iddia edilen kişinin öldürüldüğü belirlendi.
AA’nın haberine göre emniyet ekipleri, Rızaiye Mahallesi’nde yaşayan, 2003 yılında hakkında kayıp başvurusu yapılan 38 yaşındaki Ruhi Canpolat’ın bulunamaması üzerine, öldürülmüş olabileceği şüphesiyle savcılık kararıyla dosyayı yeniden açtı.
10 ay boyunca titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde dokuz şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler bu isimleri yakaladı.
Emniyetteki ifadelerinde 18 yıl önce kayıp başvurusu yapılan Ruhi Canpolat’ı öldürdüklerini itiraf eden zanlılar adliyeye sevk edildi.
Cesedin bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı.