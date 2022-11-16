18 yaşını dolduranlara 200 avroluk kültür çeki: Alman hükümetinden doğum günü hediyesi

Almanya’da, 18 yaşını dolduran gençlere diledikleri kültür-sanat etkinlikleri için harcamaları amacıyla 200 avroluk (3 bin 864 lira) hediye çeki dağıtılacak.

Berlin Devlet Operası’nda ‘Don Kişot’un provası sırasında çekilmiş bir kare. Fotoğraf: Reuters

Hükümet, hem gençlerin kültür sanat etkinliklerini takip edebilmelerini hem de pandeminin yaralarını sarmaya çalışan kurumları desteklemek amacıyla böyle bir uygulama başlattı. Uygulamanın benzeri İtalya, İspanya ve Fransa’da da var.

Almanya Kültür Bakanı Claudia Roth, ‘Kulturpass’ (kültür pasaportu) diye adlandırdıkları çekin 2023’te 18 yaşını dolduracak 750 bin genç için bir doğum günü hediyesi niteliğinde olacağını açıkladı.

Maliye Bakanı Christian Lindner, kültür pasaportunun iki yıl içinde tiyatro, konser biletinden kitaba her alanda kullanılabileceğini açıkladı.

Harcamalar bir cep telefonu uygulaması üzerinden yapılacak.

Kültür bütçesi 2,3 milyar avro olan devlete ekstra 100 milyon avro maliyeti olacak çeklerin gelecekte 15 yaş üstündeki gruba da dağıtılması planlanıyor.