AB gençlere 35 bin ücretsiz bilet dağıtıyor: Yarın başvuru için son gün

Avrupa Birliği’nin (AB), Türkiye’nin de içinde olduğu ülkelerden 35 bin gence Avrupa ülkelerini keşfetmeleri için vereceği ücretsiz tren biletleri için başvurular yarın sona eriyor.

Fotoğraf: studentportal.gu.se

Avrupa’da geçerli tren biletleri, Erasmus+ programı içinde yer alan ‘DiscoverEU’ adlı girişim kapsamında dağıtılacak. Erasmus+ programı içinde yer alan AB ülkelerinin yanı sıra Türkiye, İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç ve Sırbistan vatandaşı gençlerin bilet kazanma şansı bulunuyor.

‘Avrupa Gençlik Portalı’ üzerinden yapılabilen başvurular, yarın öğle saatinde (25 Ekim) sona erecek.

1 Ocak 2004 ile 31 Aralık 2004 arasında doğmuş kişiler başvurabiliyor. Kazanmak için beş kısa soruyla bir yedek sorunun yanıtlanması gerekiyor. Başvuru yapan kişinin koduyla üç arkadaşı daha başvurabiliyor.

Biletler, 1 Mart 2023 ile 29 Şubat 2024 arasında 30 gün süreyi geçmeyen bir zaman diliminde kullanılacak.

Aynı program kapsamında gelecek yıl da gençlere 35 bin ücretsiz bilet verilecek.