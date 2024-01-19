18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde yarı finalde

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, 2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1’inci Tur B Grubu ikinci maçında Sırbistan’ı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan (TVF) paylaşılan açıklamaya göre Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Hristo Botev Salonu’nda oynanan maçta milli takım, Sırbistan’ı 25-18’lik setlerle 3-0 mağlup etti.
İkide iki yapan milliler, grubunu namağlup lider tamamladı ve adını yarı finale yazdırdı.
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, yarı finalde yarın TSİ 19.00’da Kosova’yla karşılaşacak.
2024 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1’inci Turu’nda şampiyon olan ülke, finallere katılma hakkı elde edecek.