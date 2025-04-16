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Yaramazlara biraz batar!

17 ilde IŞİD operasyonu: 89 şüpheli yakalandı

17 ilde terör örgütü IŞİD’e operasyon düzenlendi, 89 şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Antalya, Eskişehir, Gaziantep ve İstanbul dahil 17 ilde IŞİD’de faaliyet gösteren şüphelilere operasyon düzenlendiğini açıkladı.


İstanbul merkezli dört ilde IŞİD operasyonu: 46 şüpheli yakalandı

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