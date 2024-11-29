1626 düzensiz göçmen ve 55 göçmen kaçakçısı yakalandı

Yurt genelinde düzenlenen ‘Kalkan-32’ operasyonlarında 13’ü yabancı uyruklu olmak üzere 55 göçmen kaçakçısı ve 1626 düzensiz göçmen yakalandı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre başsavcılıklar ile Göç İdaresi Başkanlığı’nın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 402 bin 330 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

Bakan, tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkesine gönderileceğini duyurdu.