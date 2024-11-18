İçişleri bakanı: 1644 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Kalkan-30’ operasyonlarında 1644 düzensiz göçmen yakalandığını duyurdu.

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Yerlikaya’nın aktardığına göre ülke genelinde metruk yerler, eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 442 bin 778 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

Operasyonlarda 51 göçmen kaçakçısı ve 1644 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca 17 otomobil, üç tekne veya bot ve sekiz ruhsatsız tabancaya el kondu.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başladı.