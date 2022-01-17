Diken

Yaramazlara biraz batar!

16 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi yatak odasındaki gizli bölmede yakalandı

Siirt’te 16 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan ve Ankara’da yatak odasındaki gizli bölmede yakalanan şüpheli tutuklandı.

AA’nın haberine göre jandarma ekipleri Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Dişlinar köyünde 2006’da Nafi Kümek’in pusu kurularak öldürüldüğü cinayetin şüphelisi Hikmet Kümek’in yakalanması için harekete geçti.


Ankara’nın Keçiören ilçesinde saklandığı bilgisi üzerine bölgede üç gün süreyle kapsamlı araştırma ve takip çalışması yürüten ekipler, zanlının eşkali ve adres bilgilerini tespit etti.

Şüpheli, düzenlenen operasyonla ikamet ettiği evin yatak odasında saklanmak için ayarlanmış gizli bölmede yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

SON HABERLER

Her şeye rağmen ney üfledi

Bu dünyadan bize hiç benzemeyen bir Neyzen Tevfik geçti.Neyzen’i bilmemek ya da anlayamamak, bir denizin kıyısında gezer gibi hayatın kumsalla birleştiği noktadan, ayağını suya sokmadan ufku izlemeye benzer.

Dr. Türkili: Üç yaşında piyano, beş yaşında kemana başlanabilir

Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı Müzik Bölüm Başkanı Dr. Erman Türkili, erken yaş (2,5-5), öğrenme güçlüğü çeken ve otizm spektrumundaki çocukların piyano çalabilmesi için notasız bir tanışma metodu geliştirdi. Renkler, şekiller, semboller, ilüstrasyonlar kullanan Türkili, küçüklere müzik dünyasının kapılarını aralıyor.