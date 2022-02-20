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Yaramazlara biraz batar!

16 yaşındaki çocuk Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Samsun’da Covid-19 nedeniyle tedavi gören 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

AA’nın aktardığına göre Ordulu Gürkan Temiz, 14 Şubat’tan beri Covid-19 sebebiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedvi görüyordu.


Dün hayatını kaybeden Temiz’in cenazesi, Ordu’nun Ulubey ilçesi Şahinkaya Mahallesi’nde kılınan cenaze namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan Gürkan Temiz’in kardeşinin de 2019’da yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

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