1,6 milyon avroluk şarap çalan çift dokuz ay süren operasyon sonucunda yakalandı

Geçen yıl ekim ayında İspanya’daki bir otelin restoranından 1,6 milyon avro (28,78 milyon lira) değerinde onlarca şişe şarap çalan çift, dokuz ay süren uluslararası operasyon sonucunda yakalandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Çift Caceres kentindeki Atrio Otel’in restoranına ait mahzenden 45 şişe şarap çalmıştı. Çaldıkları pahalı Fransız şaraplarından biri 350 bin avro (6 milyon 296 bin lira) değerindeki ‘1806 Château d’Yquem’ adlı 215 yıllık şaraptı. Şarap hırsızlığı uluslararası basında gündem olmuştu.

Polisin açıklamasına göre kadın sahte İsviçre pasaportuyla otele giriş yaptı, çift restoranda yemek yedikten sonra 40 bin şişelik koleksiyonun bulunduğu mahzeni gezdi ve odalarına döndü, adam yeniden mahzene inip 45 şişeyi çaldı. Kapıyı önceden elde ettikleri anahtarla açtı.

O sırada restoran kapanmış olmasına rağmen yiyecek bir şeyler isteyen kadın lobideki elemanları oyaladı. İkili, otel odasında havlulara sardıkları şarapları sırt çantalarına koyarak sabah 05:30’da ayrıldı. İkili, ‘keşif yapmak’ için daha önce üç kez restoranda yemek yemişti.

Şarapların çalındığı anlaşılınca polis, diğer Avrupa ülkelerindeki polis teşkilatlarından yardım istedi. Interpol ve Europol’ün de destek verdiği dokuz aylık operasyon sonucunda ikili, Hırvatistan’da yakalanıp tutuklandı.

İşletmenin sahibi Jose Polo, geçen yıl kasım ayında verdiği bir röportajda ‘‘Şarap şişelerinden ziyade hayallerimizi çaldılar” demiş ve çalınan şarapları satın almayı teklif etmişti.