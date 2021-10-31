Restorandan 45 şişe şarap çalındı: Biri 350 bin avro değerinde

İspanya’daki bir otelin iki Michelin yıldızlı restoranının mahzeninden 45 şişe şarap çalındı. Çalınan şarapların arasında 215 yıllık olup 350 bin avro (3,88 milyon lira) değer biçilen bir şişe de var.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Cáceres kentindeki işletmenin sahibi Jose Polo, mahzende 40 bini aşkın şişeden oluşan bir koleksiyon olduğunu belirterek, çarşamba gününün erken saatlerinde şişeleri çalan kişilerin ‘son derece profesyonel’ olduğunun altını çizdi.

Dostlarına ve müşterilere mektup yazarak yaşananları duyuran Polo, “Ne yaptıklarını, nasıl yapacaklarını kesinlikle çok iyi biliyorlarmış” ifadelerini kullanarak şüphelilerin, ‘İngilizce konuşan bir kadın ve bir erkek olduğunu, otelde yer ayırtıp restoranda yemek yiyerek çalışanlara zengin müşteri oldukları hissiyatını verdiklerini” anlattı.

“Lobideki bir çalışandan biraz daha yemek servisi yapılmasını istemişler ve o mutfağa gittiğinde güvenlik kameralarının başında kimse kalmamış. O sırada çalımışlar” yazan Polo, ikilinin otelden kredi kartıyla ödeme yaparak içi şarap şişesi dolu torbalarla ayrıldıklarını ifade etti.

Aralarında ‘1806 Château d’Yquem’ ve en az altı adet 19’uncu yüzyıldan kalma değerli şarap olduğunu vurgulayan Polo, fiyatlarının yüksek olmasının yanı sıra sembolik değerlerinin de fazla olduğunu dile getirdi.

Polo, “Bu şişelerin hepsi numaralandırılmıştır. 1806 Yquem eşsiz bir şarap ve herkes bize ait olduğunu biliyor” derken polis sözcüsü soruşturma açıldığını söyledi ancak başka ayrıntı paylaşmadı.