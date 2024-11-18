16 ile ‘sarı’ kodlu sağanak ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 16 ile ‘sarı’ kodlu sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu.

Fotoğraflar: AA

MGM’nin uyardığı iller şöyle:

Adana

Osmaniye

Hatay

Kahramanmaraş

Malatya

Adıyaman

Elazığ

Tunceli

Diyarbakır

Bingöl

Muş

Batman

Bitlis

Siirt

Şırnak

Hakkari

Uyarılara göre yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Siirt’in ve Şırnak’ın doğusunun, Tunceli’nin ve Bingöl’ün kuzeyinin, Bitlis’in güneyinin ve Hakkari’nin yükseklerindeyse (2 bin metre ve üstündeki rakımlarda) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

Doğu Akdeniz’de devam eden gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olması beklenirken pazartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji renk kodları ve anlamı ne?

Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.

Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.

Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.

MGM’nin yağış şiddeti sınıflandırması şöyle: