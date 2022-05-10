1,5 milyon iş ilanı analiz edildi, en çok kazandıran dil belli oldu: Yıllık 263 bin dolar

Daha çok para kazanmanın yollarından biri de ikinci bir dil öğrenmek. Peki en çok hangisi kazandırıyor?

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50’den fazla dili kapsayan online dil öğrenme platformu Preply’ın araştırmasına göre Portekizce.

Forbes’un aktardığına göre şirket 1,5 milyondan fazla iş ilanını analiz ederek 2022’de hangi ikinci dilin profesyonel hayatta daha çok para kazandırdığını ortaya koydu.

Ceplerinizi doldurmanın yolu ABD, New York’ta yaşayıp Portekizce bilmekten geçiyor. Şirketler Portekizce bilenlere açık ara daha fazla maaş ödüyor. New York’ta yaşan ve Portekizce bilen bir çalışanın ortalama maaşı yılllık 263 bin 781 dolar.

İkinci sırada Japonca geliyor, yıllık kazancı 97 bin 452 dolar. Japoncayı yıllık ortalama 89 bin 996 dolar maaşla Almanca bilenler izliyor.

Çok para kazandırmamakla birlikte İspanyolca ABD’de en çok aranan ikinci dil. Dolayısıla ikinci dil olarak İspanyolca bilmek ABD’de iş bulmanın en hızlı yolu.