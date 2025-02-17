14'ü toplu halde ölü bulundu: 'Kıbrıs eşekleri' için soruşturma

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 14 ‘Kıbrıs eşeği’ silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Katliamla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: North Cyprus / Temsili

Karpaz Yarımadası’nda yaşayan ve Ada’nın simgesi haline gelen yabani eşekler, bölgedeki tarım arazilerine zarar verdikleri iddiasıyla öldürülüyor.

En son 2008’de 10 eşek topluca öldürülmüştü.

Eşeklerden 14’ü bugün Dipkarpaz’da ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Katliama dair soruşturma başlatılırken, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yazılı açıklamayla ‘olayın yakın takipçisi olacağını’ duyurdu:

“Karpaz’ın ve ülkenin simgesi haline gelmiş eşeklerden 14’ünün, bilerek ve isteyerek yakından av tüfeğiyle vurularak katledildiğini üzülerek öğrendim.

Bu menfur olay, vicdan sahibi her insan gibi benim de yüreğimi en derinden dağlamıştır. Polisin olayın faillerini yakalayarak adalet karşısına çıkaracağına dair inancım tam.

Diğer şiddet olaylarında olduğu gibi hayvana karşı şiddet konusunda da herkesin tepki vermesinin elzem hale geldi.”